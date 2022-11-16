تراجع في اسعار الذهب وسط مخاوف المستثمرين بشأن انفجار في بولندا

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ يبدو أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن هدأت مخاوف المستثمرين بشأن انفجار في بولندا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1772.95 دولار للأوقية “الأونصة”، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 أغسطس آب أمس الثلاثاء 15\11\2022.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1776 دولارا.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يحققون في الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين في بولندا، لكن المعلومات الأولية تستبعد أن يكون ناجما عن إطلاق صاروخ من روسيا. ونفت موسكو مسؤوليتها.

ورفعت تعليقات بايدن المعنويات في الأسواق المالية بشكل عام، إذ ارتفع مؤشر “إم.إس.سي.آي” الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان اثنين بالمئة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء 15\11\2022 ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر\تشرين الأول، وهو دليل آخر على أن التضخم بدأ في الانحسار.

ورفعت البيانات، التي جاءت بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن زيادة أقل من المتوقعة لأسعار المستهلكين في أكتوبر\تشرين الأول، الآمال في إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يضع حدا للمستوى الذي يمكن أن تهبط إليه أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.58 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1009.62 دولار ، كما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2081.50 دولار.