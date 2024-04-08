تراجع في الأسواق الأوروبية والترقب يتصاعد لموقف المركزي الأوروبي

افتتحت الأسهم الأوروبية على بداية ضعيفة هذا الأسبوع، إذ تحوم حول أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، مع توخي المتعاملين الحذر قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

ويتصدر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس اهتمامات المتعاملين، على خلفية التوتر العالمي بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة.

ومع توقع المتعاملين على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، فسوف يبحثون عن أي تلميحات تشير إلى إمكانية تنفيذ أول خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو حزيران.

وتفوق مؤشر داكس الألماني بشكل طفيف على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا، مدعوما بارتفاع القطاع الصناعي بعد أن أظهرت بيانات زيادة الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع في فبراير شباط، بدعم من أداء صناعة البناء والتشييد.

وقفزت أسهم شركة زالاندو 4.3 بالمئة إلى قمة مؤشر ستوكس بعد أن رفعت سيتي جروب تصنيف الشركة الألمانية لبيع الأزياء عبر الإنترنت إلى “الشراء” من “المحايد”.