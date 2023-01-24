تراجع للذهب من أعلى مستوى في 9 أشهر

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في تسعة أشهر نتيجة ارتفاع طفيف في الدولار وعوائد السندات الأميركية، وسط آمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة زيادة أسعار الفائدة مما عزّز السوق.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1932.34 دولاراً بعدما سجّل أعلى مستوياته منذ أواخر نيسان 2022 في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 في المئة إلى 1932.10 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في السوق الفورية 0.7 في المئة إلى 23.62 دولاراً، بينما صعد البلاتين 1.1 في المئة إلى 1058.38 دولاراً وقفز البلاديوم 2.2 في المئة إلى 1741.09 دولاراً.