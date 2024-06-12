تراجع مؤشرات الأسهم الخليجية مع انتظار القرارات النقدية للفيدرالي الأمريكي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأربعاء وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره اليوم.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وخسر المؤشر السعودي لليوم الثالث على التوالي وهبط 1.1 بالمئة وسط تراجع في جميع القطاعات تقريبا.

وفقد سهم البنك الأهلي السعودي 1.5 بالمئة من قيمته كما خسر سهم أكوا باور 4.3 بالمئة.

وأعلنت شركة المرافق العامة السعودية أكوا باور أمس الثلاثاء أنها تخطط لجمع 7.125 مليار ريال (1.90 مليار دولار) من خلال‭‭ ‬‬إصدار أسهم حقوق أولوية.

وارتفع سهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) بما يعادل 20.7 بالمئة إلى 9.05 ريال مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 7.50 ريال للسهم في أول ظهور لها بالبورصة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية ووسط خسائر في معظم الأسهم المدرجة.

وخسر سهم العالمية القابضة 1.3 بالمئة في أكبر تراجع خلال جلسة واحدة في نحو عامين.

وهوى سهم ألف للتعليم 12.6 بالمئة إلى 1.18 درهم مقارنة بسعر الطرح العام الأولي للشركة البالغ 1.35 درهم للسهم في أول ظهور لها ببورصة أبوظبي.

وفقد مؤشر دبي 0.7 بالمئة بعد مكاسب في الجلسة السابقة ووسط تراجع في معظم القطاعات.

وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 بالمئة وسهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري 0.2 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة العاشرة في أطول موجة صعود منذ نحو ستة أشهر.

وربح سهم بنك قطر الوطني 0.4 بالمئة وسهم الملاحة القطرية 1.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق على صعود بنحو 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم طلعت مصطفى 1.9 بالمئة وسهم أوراسكوم كونستراكشون 3.4 بالمئة.