تراجع المؤشر نيكي للجلسة الرابعة على التوالي

انخفض المؤشر نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي الأربعاء، إذ أضافت بيانات عن ضعف إنتاج المصانع إلى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما ينتظر المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول للحصول على أدلة بشأن السياسات النقدية الأمريكية.

أنهى المؤشر نيكي تعاملات اليوم منخفضا بنسبة 0.21 بالمئة إلى 27968.99 نقطة بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 16 نوفمبر\تشرين الثاني.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 1985.57 نقطة.

وانخفض إنتاج المصانع اليابانية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر\تشرين الأول، إذ أدى توقف الطلب العالمي ومشاكل الإمدادات المستمرة إلى الحد من خطط الإنتاج الخاصة بالمصنعين اليابانيين.

وسيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي باول في معهد بروكينجز في وقت لاحق الاربعاء حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل، وسيبحث المستثمرون عن أدلة حول متى سيبطئ المركزي الأمريكي وتيرة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

ينتظر المستثمرون أيضا بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر نوفمبر\تشرين الثاني وأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

وفي اليابان، انخفض سهم شركة صناعة الزجاج البصري هويا 2.09 بالمئة، وخسر صانع العدسات اللاصقة مينيكون 3.49 بالمئة، وهبط قطاع المرافق 1.3 بالمئة وخسر سهم طوكيو إلكتريك باور 3.29 بالمئة.