الأثنين 4 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 28 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا.. ولا بوادر لأي تحسن

منذ 34 دقيقة
تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا

تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا

A A A
طباعة المقال

أظهر مسح، الاثنين، أن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت في نوفمبر تشرين الثاني، فيما تستعد المتاجر لظروف صعبة في ديسمبر كانون الأول وسط أزمة تكلفة المعيشة‭ ‬التي تثقل كاهل المستهلكين.

وانخفض مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني لمبيعات التجزئة الشهرية هذا الشهر إلى -19 من +18 في أكتوبر تشرين الأول. وتراجعت توقعات المبيعات للشهر المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس آذار 2021، عندما كانت بريطانيا لا تزال تخضع لقيود صحية واسعة النطاق خلال جائحة كوفيد-19.

وتراجعت الطلبات التي حصل عليها الموردون هذا الشهر بشدة، ولا يرى تجار التجزئة أن هناك أملا يذكر في حدوث تحسن الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني الفصلي لنوايا الاستثمار، والذي نُشر أيضا اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ مايو أيار 2020، عندما تعثرت قطاعات اقتصادية كثيرة في ظل أول إغلاق لمكافحة كوفيد-19.

شارك في المسح 65 من تجار التجزئة وجرى في الفترة من 27 أكتوبر تشرين الأول إلى 14 نوفمبر تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سفينة شحن حبوب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا.. 77 سفينة تنتظر في ممر الحبوب بسبب بطء عمليات التفتيش
علم بريطانيا
بعد بريكست.. انخفاض عدد الأطباء الأوروبيين في بريطانيا
اليوان والدولار
تراجع الدولار واليوان بفعل احتجاجات على قيود كوفيد في الصين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أحد مشجعي المنتخب السعودي خلال نقاش حاد مع مراسل إسرائيلي
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. كلمات نارية لمشجع سعودي في وجه مراسل إسرائيلي
الحكم ويلتون بيريرا سامبايو خلال مباراة السعودية وبولندا
كأس العالم قطر ٢٢
أخطاء قاتلة.. حكم مباراة السعودية وبولندا في ورطة!
مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"سيارة رولز رويس" لكل لاعب.. فيديو لمهاجم المنتخب السعودي يكشف الحقيقة!