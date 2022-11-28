تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا.. ولا بوادر لأي تحسن

أظهر مسح، الاثنين، أن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت في نوفمبر تشرين الثاني، فيما تستعد المتاجر لظروف صعبة في ديسمبر كانون الأول وسط أزمة تكلفة المعيشة‭ ‬التي تثقل كاهل المستهلكين.

وانخفض مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني لمبيعات التجزئة الشهرية هذا الشهر إلى -19 من +18 في أكتوبر تشرين الأول. وتراجعت توقعات المبيعات للشهر المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس آذار 2021، عندما كانت بريطانيا لا تزال تخضع لقيود صحية واسعة النطاق خلال جائحة كوفيد-19.

وتراجعت الطلبات التي حصل عليها الموردون هذا الشهر بشدة، ولا يرى تجار التجزئة أن هناك أملا يذكر في حدوث تحسن الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني الفصلي لنوايا الاستثمار، والذي نُشر أيضا اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ مايو أيار 2020، عندما تعثرت قطاعات اقتصادية كثيرة في ظل أول إغلاق لمكافحة كوفيد-19.

شارك في المسح 65 من تجار التجزئة وجرى في الفترة من 27 أكتوبر تشرين الأول إلى 14 نوفمبر تشرين الثاني.