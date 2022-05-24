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تراجع مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة في أبريل

24 - مايو - 2022
علم أمريكا

علم أمريكا

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هبطت مبيات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل نيسان، إذ شكل ارتفاع فوائد القروض العقارية والأسعار ضغطا على المشترين للمرة الأولى وأولئك الذين يبحثون عن فرص للشراء في سوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 16.6 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 591 ألف وحدة الشهر الماضي. وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر مارس آذار بالخفض إلى 709 آلاف وحدة من القراءة السابقة البالغة 763 ألفا.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة في مجمل مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، ستنخفض إلى معدل قدره 750 ألف وحدة.

مبيعات التجزئة الأمريكية تنتعش

انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية انتعاشا كبيرا في أبريل نيسان، إذ اشترى المستهلكون السيارات مع تحسن المعروض، ولم تظهر أي علامات على تراجع الطلب على الرغم من ارتفاع التضخم.

وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.9 بالمئة الشهر الماضي. وعُدلت البيانات الخاصة بشهر مارس آذار صعودا لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 1.4 في المئة بدلا من 0.7 بالمئة كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 بالمئة، مع تقديرات تراوحت من 0.2 بالمئة في حدها الأدنى إلى اثنين في المئة بحد أقصى. وتعكس الزيادة في الشهر الماضي الطلب القوي وارتفاع الأسعار.

    المصدر :
  • رويترز

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