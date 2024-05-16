تراجع مبيعات وقود السفن في الفجيرة في أبريل لأدنى مستوى في شهرين

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات تراجعت في أبريل نيسان لأدنى مستوى في شهرين، رغم أنها جاءت أعلى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس هذا الأسبوع أن إجمالي مبيعات الوقود في ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، باستثناء مواد التشحيم، بلغ 638960 مترا مكعبا (حوالي 632923 طنا).

وانخفضت مبيعات أبريل نيسان 8.8 بالمئة على أساس شهري، لكنها ارتفعت 7.1 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت الكميات زيادة سنوية للشهر الرابع على التوالي، إذ دعمت اضطرابات البحر الأحمر الطلب العالمي على وقود السفن هذا العام.