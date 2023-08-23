الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي

منذ دقيقة واحدة
مخزونات النفط الأميركية

مخزونات النفط الأميركية

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قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام تراجعت فيما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات النفط الخام 6.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 433.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 2.8 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع 30 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 1.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 217.6 مليون وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بتراجعها 0.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 0.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 116.7 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاعها 0.2 مليون برميل.

وتراجعت الواردات الأمريكية الصافية من النفط الخام الأسبوع الماضي 116 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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