الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
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تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية

منذ 7 دقائق
النفط الأمريكي

النفط الأمريكي

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي بينما لم تشهد مخزونات البنزين ونواتج التقطير تغيرا يذكر.

وتراجعت مخزونات الخام 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر تشرين الأول إلى 437.4 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 1.4 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 583 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير 133 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات إدارة الطاقة.

وتراجع معدل الاستخدام الإجمالي للمصافي بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 114 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 209.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بهبوط 1.1 مليون برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 124 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 106.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بهبوط 2.2 مليون برميل..

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 1.42 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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