الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
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تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بينما ارتفعت مخزونات الوقود

منذ 11 دقيقة
انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي

انخفاض مخزون النفط الخام الأمريكي

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

فقد تراجعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول ديسمبر\كانون الأول إلى 445 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بهبوطها 1.4 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 179 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 5.4 مليون برميل إلى 223.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 112 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات بانخفاضها 1.5 مليون برميل.

وأشار التقرير إلى ارتفاع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 2.09 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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