الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي

منذ ساعة واحدة
مخزونات النفط الأميركية

مخزونات النفط الأميركية

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام تراجعت 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي إلى 457.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.4 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام تراجع 74 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 من النقطة المئوية الواحدة في الأسبوع.

من ناحية أخرى، ذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت 1.1 مليون برميل إلى 218.4 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 14 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 118.2 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 500 ألف برميل في استطلاع لرويترز.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بواقع 376 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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