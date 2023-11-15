الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.6% خلال أكتوبر

منذ ساعتين
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات حكومية الأربعاء تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.6 بالمئة في أكتوبر\تشرين الأول من 1.7 بالمئة في الشهر السابق، وكانت إيجارات المساكن هي المحرك الرئيسي مرة أخرى.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت 7.8 بالمئة في أكتوبر\تشرين الأول مدفوعة بزيادة إجمالية في إيجارات المساكن بنسبة 9.3 بالمئة، منها ارتفاع إيجارات الشقق بنسبة 15 بالمئة تقريبا.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية والمشروبات، التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية خلال معظم عام 2022، بنسبة 0.8 بالمئة في أكتوبر\تشرين الأول، لكن أسعار المطاعم والفنادق صعدت اثنين بالمئة تقريبا بسبب زيادة أسعار خدمات تقديم الطعام.

وشهد التضخم تراجعا بطيئا في السعودية هذا العام، وظل تحت السيطرة نسبيا مقارنة بمستويات التضخم العالمية وهو ما يرجع جزئيا إلى السياسات الحكومية لإدارة ارتفاع الأسعار.

وتوقعت الحكومة أن يبلغ التضخم 2.6 بالمئة في 2023 قبل أن يتراجع إلى 2.2 بالمئة في 2024.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خدج في مستشفى الشفاء (فرانس برس)
غزة تحت النار
طبيب في مستشفى الشفاء: إطلاق النار يجبر العاملين على الابتعاد عن النوافذ
المؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي يقفز 2.5% بفضل أرباح قوية للشركات ورهانات الفائدة
من مستشفى الشفاء في غزة (أرشيفية- رويترز)
غزة تحت النار
9 آلاف مدني داخل مجمع الشفاء.. ما مصير هؤلاء بعد اقتحام المستشفى ؟

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
أليكس لوبانوف أحد الأسرى الإسرائيليين عند حركة حماس
تفاصيل هامة عن صفقة التبادل المرتقبة في غزة.. ما هي "معادلة الـ35"؟
إسحاق هرتسوغ
فقدان الاتصال بابن الرئيس الإسرائيلي داخل قطاع غزة