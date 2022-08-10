تراجع معدل التضخم في أميركا.. اليكم التفاصيل

أزمة عالمية تواجه الدول الغربية قبل العربية اليوم، التضخم يحاوط كوكب الارض، في حين تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، إلى 8.5 بالمئة في يوليو الماضي على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات، لكنه لا يزال عند مستوياته المرتفعة الأعلى منذ أكثر من 40 عاما.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الصادرة الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) انخفض أيضا على أساس شهري إلى 0.2 بالمئة في يوليو.

وكان معدل التضخم الأميركي ارتفع في يونيو الماضي إلى 9.1 بالمئة على أساس سنوي، و1.3 بالمئة مقارنة بشهر مايو، وكان استطلاع لوكالة رويترز توقع أن يبلغ معدل التضخم في يوليو 8.7 بالمئة بالمئة على أساس سنوي.

ومن شأن انخفاض معدل التضخم، أن يخفف الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع معدلات الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس، إذ يحاول المسؤولون القضاء على التضخم المرتفع.