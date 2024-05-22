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تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية عند أدنى مستوى في عامين

منذ 13 دقيقة
أسواق الأسهم الخليجية

أسواق الأسهم الخليجية

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تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم الأربعاء وسط انخفاض أسعار النفط وترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بحثا عن إشارات على موعد خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في منطقة الخليج، للجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت واحدا بالمئة إلى 82.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1310 بتوقيت جرينتش.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة إلى 8973 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مع تكبد معظم الأسهم المدرجة عليه خسائر.

وخسر سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.9 بالمئة وسهم الدار العقارية 3.6 بالمئة.

وتراجع سهم بيانات 6.1 بالمئة وبريسايت إيه.آي 3.1 بالمئة.

ونزل مؤشر دبي الرئيسي 0.4 بالمئة مع تراجع سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم المرورية 2.1 بالمئة وطيران الإمارات 1.5 بالمئة.

وفقد المؤشر القطري 0.1 بالمئة بعد هبوط سهم بنك قطر الوطني 0.9 بالمئة وسهم المتحدة للتنمية 1.4 بالمئة.

وصعد المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مع تقدم سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة وسهم أكوا باور 2.4 بالمئة.

وهبط سهما اتحاد اتصالات (موبايلي) 2.7 بالمئة والسعودية للكهرباء و3.2 بالمئة.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم الأربعاء بعد أن قال العديد من مسؤولي البنك أمس الثلاثاء إن من الأفضل التحلي بالصبر قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، استقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مع تراجع سهم أبو قير للأسمدة 2.9 بالمئة وصعود سهم إيديتا للصناعات الغذائية سبعة بالمئة بعدما أعلنت الشركة قفزة صافي الربح في الربع الأول 27 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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