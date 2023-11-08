تراجع معظم أسواق الخليج مع ترقب تصريحات لرئيس المركزي الأمريكي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض الأربعاء، في ظل ترقب المتعاملين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول حول أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وتعتقد الأسواق المالية أن المركزي الأمريكي قد فرغ من دورة التشديد النقدي الأصعب منذ عقود، ويكثف المستثمرون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل منذ أن أظهرت بيانات الوظائف الرئيسية في الولايات المتحدة يوم الجمعة بعض العلامات على التباطؤ.

وسيدلي باول بتصريحات اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأمريكي لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.

‬‬‬وأنهى المؤشر الرئيسي بالسعودية التداولات منخفضا 0.2 بالمئة إلى 10929 نقطة، متأثرا بهبوط سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 2.4 بالمئة وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي 1.4 بالمئة.

وقال جورج بافيل المدير العام لشركة كابكس دوت كوم للشرق الأوسط إن سوق الأسهم السعودية تواصل التداولات ضمن نطاق محدد على مدى اليومين الماضيين بعد التعافي إلى حد ما.

وأضاف “ربما يواصل الاتجاه في أسواق النفط، وكذلك خفض إنتاج الخام، التأثير على المعنويات”.

وظلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، تحت ضغط بعد الانزلاق إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، وتعمقت خسائرها بفعل مخاوف إزاء تضاؤل حجم الطلب في الولايات المتحدة والصين. وفي دبي، هبط المؤشر الرئيسي 0.6 بالمئة إلى 3965 نقطة مدفوعا بتراجع سهم إعمار العقارية اثنين بالمئة.

وذكر بافيل أن بورصة دبي سجلت بعض التصحيحات السعرية بعد سلسلة من المكاسب.

وتابع “ربما يواصل المتعاملون مراقبة مستجدات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وكذلك التوتر الجيوسياسي في المنطقة الذي قد يفاقم التقلبات”.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 10569 فلسطينيا، منهم 4324 طفلا، قُتلوا و26457 أصيبوا في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأغلق المؤشر الرئيسي في أبوظبي متراجعا 0.1 بالمئة إلى 9546 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية 2.5 بالمئة إلى 23987 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته بدعم من قفزة لسهم البنك التجاري الدولي بلغت 6.9 بالمئة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر تشرين الأول من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.