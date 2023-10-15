الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
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تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من تصاعد التوترات في غزة

منذ 30 دقيقة
أسواق الأسهم الخليجية

أسواق الأسهم الخليجية

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تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الأحد وسط مخاوف من تصاعد الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إنه سيواصل السماح لسكان غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع قبل هجوم بري متوقع لقواته ردا على هجمات غير مسبوقة شنتها حماس قبل ثمانية أيام.

وانخفض المؤشر السعودي 0.4 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعات الطاقة والمالية وتكنولوجيا المعلومات. ونزل سهما عملاق النفط أرامكو السعودية واحدا بالمئة وعلم للحلول الرقمية 1.1 بالمئة.

كما هبط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.3 بالمئة بينما انخفض سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.2 بالمئة.

لكن المؤشر القطري واصل الصعود للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة بدعم من قطاعي الصناعة والطاقة.

وصعد سهم صناعات قطر 2.3 بالمئة، كما ارتفع سهم قطر للوقود واحدا بالمئة.

غير أن سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، انخفض واحدا وتراجع سهم مزود خدمات الاتصالات أُريدُ اثنين بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6 بالمئة مدعوما بمكاسب معظم القطاعات. وقفز سهم مصر لإنتاج الأسمدة 16.7 بالمئة وسهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ستة بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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