تراجع معظم أسواق الخليج

تراجعت معظم مؤشرات منطقة الخليج اليوم الثلاثاء مع ترقب صدور بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين واصل مؤشر قطر اتجاهه الصعودي.

وانخفض مؤشر أبوظبي الرئيسي 0.2 بالمئة بعد مكاسب لجلستين متتاليتين تحت ضغط هبوط سهم الشركة العالمية القابضة 0.9 بالمئة وتراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.2 بالمئة.

وقفز سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض 3.6 بالمئة بعد أن استحوذت شركة ألترا تك ميدل إيست المملوكة لمجموعة أديتيا بيرلا على حصة 25 بالمئة في شركة صناعة الأسمنت ورفعت ملكيتها إلى 54.4 بالمئة.

ونزل المؤشر الرئيسي في دبي بشكل طفيف، مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.1 بالمئة وسهم بنك المشرق بواحد في المئة، في حين ربح سهم بنك دبي الإسلامي وشركة سالك لخدمات تحصيل رسوم الطرق 1.2 بالمئة لكل منهما.

وصعد المؤشر القطري 0.6 بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة السادسة عشرة، مسجلا أطول سلسلة مكاسب منذ نحو 18 عاما.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 1.1 بالمئة وكسب سهم صناعات قطر 0.5 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.3 بالمئة، مدعوما بمكاسب في معظم القطاعات. وارتفع سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 4.3بالمئة بعد أن وافق مساهموها على الاستحواذ على شركة أوتوورلد لتأجير السيارات.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، ارتفع سهم شركة كيمائيات الميثانول 5.2 بالمئة. ووقعت شركة إنتاج الميثانول اتفاقية مدتها 20 عاما لتوريد الميثانول إلى مشروع أميرال التابع لشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب).

ويترقب المتعاملون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر يوم الجمعة بحثا عن مؤشرات حول اتجاه سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 1.3 بالمئة مع تحقيق جميع أسهمه مكاسب. وصعد سهم جي.بي كورب 15.8 بالمئة ومجموعة طلعت مصطفى 4.3 بالمئة.

ومن المقرر أن توقع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم آليات الاقتصاد الكلي، حسبما ذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أمس الاثنين.

وهبط المؤشر الرئيسي بالكويت 0.3 بالمئة إلى 7598 نقطة.

ونزل المؤشر البحريني 0.1 بالمئة إلى 2036 نقطة.

كما تراجع المؤشر الرئيسي بسلطنة عمان 0.5 بالمئة إلى 4598 نقطة.