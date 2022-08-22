تراجع معظم بورصات الخليج الرئيسية

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، الاثنين، بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إضعاف الاقتصاد العالمي.

يستضيف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي مجموعة من صناع السياسات في ندوة جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع، وهناك مخاطر تتمثل في أنه لن يلبي آمال المستثمرين في التيسير النقدي.

وتوقع استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

وهبط المؤشر القطري 1.2 بالمئة متأثرا بتراجع معظم أسهمه بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي نزل 1.4 بالمئة.

وأغلق مؤشر دبي منخفضا 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض 1.2 بالمئة لسهم شركة إعمار العقارية.

قالت شركة إعمار العقارية في دبي يوم السبت إنها قررت بيع مشروعها للتجارة الإلكترونية في الأزياء شركة نمشي إلى نون، وهي شركة للتجارة الإلكترونية يملكها الملياردير الإماراتي محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالت إعمار في إفصاح قدمته إلى سوق دبي المالي إن مجلس إدارتها “قرر الموافقة بشكل مبدئي على بيع شركة نمشي إلى شركة نون… لمصلحة طرف ذي علاقة بالشركة… علما بأن سعر البيع بإجمالي 335.2 مليون دولار كمقابل نقدي”.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة مع انخفاض سهم شركة إي&، المعروفة سابقا باسم مجموعة اتصالات، واحدا بالمئة.

وصعد المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع 0.9 بالمئة لسهم مصرف الراجحي.

وكانت مكاسب المؤشر محدودة بفعل هبوط 1.2 بالمئة لسهم أرامكو مع انقضاء حق التوزيع النقدي للسهم.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.1 بالمئة.