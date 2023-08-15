تراجع معظم بورصات الخليج بعد بيانات الصين "المخيّبة للآمال"

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة اليوم الثلاثاء، مع تراجع الإقبال على المخاطرة، بعد خفض الصين أسعار الفائدة وصدور مزيد من البيانات المخيبة للآمال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية بشكل غير متوقع لثاني مرة في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، في إشارة جديدة إلى تكثيف السلطات جهود التيسير النقدي لتعزيز تعافي الاقتصاد المتعثر.

وتراجع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة إلى 11494 نقطة مواصلًا التراجع من الجلسة السابقة مع هبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.6 بالمئة وانخفاض سهم بنك الأول 2.2 بالمئة.

وهبط مؤشر دبي 0.2 بالمئة إلى 4051 نقطة متأثرا بتراجع أسهم بنك المشرق 5.8 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة إلى 9807 نقاط.

وخسر مؤشر قطر 0.3 بالمئة ليغلق عند 10677 نقطة بعد هبوط أغلب الأسهم المدرجة، بما في ذلك أسهم شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات التي نزلت 1.8 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي رافد رئيسي لاقتصادات الخليج، بفعل تراجع بيانات الاقتصاد الصيني بالإضافة إلى مخاوف ألا يكون خفض بكين المفاجئ لأسعار الفائدة كافيا لتعزيز التعافي الاقتصادي في البلاد بعد الجائحة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة إلى 17965 نقطة مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.8 بالمئة.

وقال البنك المركزي المصري أمس الإثنين، إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) في مزاد بمتوسط عائد أربعة بالمئة.