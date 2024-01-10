تراجع معظم بورصات الخليج قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، كما زادت التوترات الجيوسياسية في المنطقة من المخاوف.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة قاموا في ديسمبر كانون الأول بتوظيف عاملين بعدد أكبر من المتوقع مما حد من التوقعات بسرعة خفض أسعار الفائدة وتحويل اهتمام المتعاملين في السوق إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها غدا الخميس لاستيضاح الوضع بشأن مسار تكاليف الاقتراض.

وتضاءلت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في شهر مارس آذار. وأظهرت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل في مارس آذار انخفضت إلى 65.7 بالمئة من 79 بالمئة قبل أسبوع.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الستة في سياستها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مع هبوط سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.3 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية 2.2 بالمئة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف في حدث صناعي اليوم الأربعاء إن السعودية أنشأت برنامجا تحفيزيا للتنقيب عن المعادن بميزانية تزيد عن 182 مليون دولار.

وهبط مؤشر دبي 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم إعمار العقارية 0.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.2 بالمئة مع انخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة وهبوط سهم البنك التجاري 0.7 بالمئة.

وربح مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة بفضل ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بواقع 1.1 بالمئة.