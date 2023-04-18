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تراجع معظم بورصات الخليج قبل عطلة عيد الفطر

منذ 34 دقيقة
معظم أسواق الأسهم الخليجية تُغلق على ارتفاع

أسواق الأسهم الخليجية

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تراجعت أسواق الأسهم في الخليج، الثلاثاء، وسط تداولات ضعيفة قبل عطلة عيد الفطر المنتظر هذا الأسبوع، غير أن المؤشر الكويتي أغلق مرتفعا.

وتراجع مؤشر دبي 0.1 بالمئة مع انخفاض سهم إعمار العقارية واحدا بالمئة ليقود الخسائر.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة بعد أن نزل سهم بنك أبوظبي الأول، الأكبر في الإمارات، 0.3 بالمئة.

قال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي. سويس إن سوق أبوظبي شهدت ضغوطا نزولية بعد أداء متفائل على مدى يزيد على أسبوع مع محاولة المتداولين تأمين مكاسبهم.

وأضاف “ألقى كذلك تراجع أسعار النفط بأثره على السوق”.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، لليوم الثاني اليوم الثلاثاء بعد أن أخفقت بيانات اقتصادية متفائلة من الصين في تحويل التركيز عن رفع محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية، وكذلك بسبب قلق أوسع إزاء توقعات النمو.

كما تعرض النفط لضغوط جراء اتخاذ حكومة العراق الاتحادية وحكومة إقليم كردستان خطوة نحو استئناف صادرات النفط الشمالية من ميناء جيهان التركي بعد توقفها الشهر الماضي.

وانخفض المؤشر القطري 0.5 بالمئة بفعل تراجع سهمي مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي 1.3 بالمئة و3.5 بالمئة على التوالي.

وارتفع المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري منخفضا 0.8 بالمئة مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 6.7 بالمئة وسهم المصرية للاتصالات 3.8 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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