تراجع معظم بورصات الخليج متتبعة انخفاض أسعار النفط

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، متتبعة انخفاض الأسهم الآسيوية وأسعار النفط، مع اتجاه مؤشر أبوظبي من الانخفاض للجلسة الثالثة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، 1.21 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 93.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، إذ جددت البيانات الاقتصادية القاتمة من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من ركود عالمي.

وخفض البنك المركزي الصيني أمس الاثنين أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب، إذ أظهرت بيانات أن الاقتصاد تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو تموز مع تقلص نشاط المصانع وشركات التجزئة بسبب سياسة بكين الرامية لجعل البلاد خالية من كوفيد-19 وأزمة عقارات.

وتراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.3 بالمئة.

غير أن سهم إعمار العقارية ارتفع 0.5 بالمئة.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة بعد أن فقد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.4 بالمئة مدفوعا بانخفاض بلغ واحدا بالمئة لسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، و0.7 بالمئة لسهم مصرف قطر الإسلامي.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مدفوعا بصعود سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.7 بالمئة.

لكن مكاسب المؤشر السعودي كانت محدودة بسبب انخفاض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7 بالمئة.