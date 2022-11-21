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تراجع معظم بورصات الخليج مع انخفاض أسعار النفط

منذ 36 دقيقة
الأسواق المالية الخليجية

الأسواق المالية الخليجية

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أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض، الاثنين، وسط هبوط أسعار النفط، في حين أنهى المؤشر المصري مكاسبه على مدى ست جلسات بسبب جني الأرباح.

وتراجعت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، إلى أدنى مستوياتها في شهرين مع انحسار مخاوف العرض في الوقت الذي أثر فيه القلق إزاء الطلب على الوقود من الصين وقوة الدولار على الأسعار.

وظلت أعداد الإصابات بفيروس كوفيد في الصين قريبة من ذروتها في أبريل نيسان بينما تكافح بكين تفشي المرض في المدن الكبرى وغيرها في جميع أنحاء البلاد.

وانخفض المؤشر السعودي 1.1 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثانية بعد أن نزل سهما رتال للتطوير العمراني 1.3 بالمئة وأرامكو السعودية 1.6 بالمئة.

كما هبط مؤشر قطاع الطاقة السعودي 1.6 بالمئة.

وتراجع مؤشر دبي 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار العقارية 0.8 بالمئة.

وقال فادي رياض كبير محللي سوق الشرق الأوسط لدى كابكس دوت كوم إن بورصة دبي عادت إلى الانخفاض وربما تشهد المزيد من تصحيحات الأسعار إذا حافظ التجار على اتجاه البيع.

وأغلق مؤشر أبوظبي متراجعا 0.6 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري 2.1 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر ومنها سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الذي انخفض 2.1 بالمئة.

وقال رياض إن البورصة القطرية واصلت خسائرها هذا الأسبوع في ظل عدم اليقين المتعلق باتجاه أسعار الغاز الطبيعي.

وأضاف “ومع ذلك، فإن انطلاق نهائيات كأس العالم يمكن أن يكون بمثابة فرصة لجذب الاستثمارات ومساعدا للسوق على الاستقرار”.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.6 بالمئة بسبب جني الأرباح منهيا مكاسب على مدى ست جلسات.

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