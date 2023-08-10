تراجع معظم بورصات الخليج.. والمؤشر السعوديّ يُخالف الاتّجاه

سجّلت أسواق الأسهم في منطقة الخليج أداء ضعيفًا اليوم الخميس، إذ تفاعل المستثمرون مع تقلب أسعار النفط وبيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، غير أنّ المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليغلق مرتفعًا.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق في دبي 0.5 بالمئة متأثرًا بهبوط سهم إعمار العقارية القيادي 2.1 بالمئة، بعدما أعلنت الشركة تراجع أرباحها عن الربع الثاني.

وأعلنت إعمار العقارية انخفاض أرباحها الصافية حوالي 15 بالمئة في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس، إن سوق الأسهم في دبي لا تزال عرضة لتصحيحات سعرية بعدما سجلت مستوى مرتفعًا جديدًا للعام الحالي.

وأضاف: “تفاعل المتعاملون مع نتائج الأعمال المتباينة للشركات ويتوخون الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية”.

وهبط سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 5.1 بالمئة عقب تراجع كبير في أرباحها الفصلية.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق في أبوظبي منخفضًا 0.5 بالمئة متأثرًا بهبوط نسبته 1.7 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في البلاد.

وارتفع المؤشر السعودي 1.2 بالمئة مواصلًا مكاسبه من الجلسة الماضية عندما قطع سلسة خسائر دامت تسع جلسات. وجاء صعود اليوم مدعومًا بارتفاع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 2.6 بالمئة.

وقال تقي الدين إن سوق الأسهم السعودية انتعشت إلى حد ما، بعد سلسلة طويلة من التصحيحات السعرية. وأضاف: “قد تشهد السوق عودة المتعاملين إلى الشراء بعد هبوطها سعيًا لاقتناص الفرص”.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.3 بالمئة مع هبوط سهم المصرية للاتصالات اثنين بالمئة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن التضخم الأساسي السنوي بلغ 40.7 بالمئة في يوليو/ تموز انخفاضًا من 41 بالمئة في يونيو/ حزيران.