تراجع معظم بورصات الخليج وسط اشتداد القصف الإسرائيلي على غزة

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، بالتزامن مع اشتداد القصف الإسرائيلي على شتى أنحاء قطاع غزة ووسط تعليمات من الجيش بعمليات إجلاء جديدة في شمال القطاع.

وأفادت مصادر إسرائيلية اليوم الأربعاء بأن إسرائيل اشترت عشرات الآلاف من الخيام للمدنيين الفلسطينيين الذين تعتزم إجلائهم من رفح في الأسابيع المقبلة قبل الهجوم المتوقع على المدينة التي تعتبرها آخر معقل لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وخسر المؤشر السعودي واحدا بالمئة متأثرا بهبوط سهم أكوا باور 3.4 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 1.2 بالمئة.

وأظهر استطلاع لرويترز أن الاقتصاد السعودي سينمو هذا العام بوتيرة أبطأ من المتوقع في وقت سابق وسط انخفاض أسعار النفط عن مستويات ذروة بلغتها في الآونة الأخيرة، وأن الإمارات ستنمو بأسرع وتيرة في المنطقة.

وواصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي. وقال جورج خوري المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي) إن التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط لا تزال تلقي بثقلها على السوق.

وفي سياق منفصل، ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن الملك سلمان دخل مستشفى في جدة لإجراء فحوصات روتينية تستغرق بضع ساعات.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة بنهاية جلسة التداول اليوم.

وانخفضت أسعار النفط قليلا إذ سجل خام برنت 88.02 دولار بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية وتراجع أنشطة الأعمال في أكبر سوق مستهلكة للنفط في العالم.

وخسر المؤشر القطري 0.5 بالمئة من قيمته متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.2 بالمئة مع هبوط معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي.

وتوقع استطلاع لرويترز أمس الثلاثاء نمو الاقتصاد المصري هذا العام بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة بعد توقيع مصر حزمة دعم مالي مشروطة بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، لكن الاستطلاع توقع أن يتسارع النمو في العام المقبل.