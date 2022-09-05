تراجع معظم بورصات الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الاثنين، وتصدرت دبي الخسائر متأثرة بتراجع أسهم إعمار العقارية، في حين وسعت السوق المصرية مكاسبها بقيادة أسهم شركات الاتصالات.

وانخفض مؤشر دبي 1.3 بالمئة مواصلا الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي. وهبط سهم إعمار العقارية اثنين بالمئة بعد انخفاض التوقعات لسوق الإسكان في دبي على خلفية زيادة تكاليف الاقتراض.

وتراجع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة مع انخفاض سهم البنك الأهلي السعودي 1.9 بالمئة ومصرف الراجحي 0.8 بالمئة.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.2 بالمئة.

كما انخفض المؤشر القطري 0.8 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي، وقاد بنك قطر الوطني الخسائر على المؤشر بعد أن خسر سهمه اثنين بالمئة بينما ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.7 بالمئة مع قفزة 15.8 بالمئة لسهم المصرية للاتصالات.