تراجع معظم بورصات الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض الثلاثاء بعدما عززت مبيعات التجزئة الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوقع، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد لا يتعجل في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي بالفعل أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في مارس\آذار في ظل زيادة أسعار البنزين واستئجار المنازل، مما جعل الأسواق المالية تتوقع أن يؤجل مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر\أيلول.

وعادة ما تسترشد السعودية والإمارات وقطر بأي تغيير تجريه الولايات المتحدة في السياسة النقدية لأن معظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 1.6 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومن بينها سهم مصرف الراجحي الذي هبط 2.9 بالمئة.

ومن الأسهم الخاسرة الأخرى، سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط الذي انخفض 1.3 بالمئة.

ولا يزال المستثمرون حذرين بشأن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني عليها في مطلع الأسبوع مع تزايد الضغوط الدولية لضبط النفس في ظل المخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وهبط مؤشر دبي 1.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة.

وتجاوزت بورصة دبي مستوى الدعم الذي حافظت عليه خلال الشهر الماضي متأثرة بالتوتر الجيوسياسي وتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة.

وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل إن السوق قد تواصل مسارها النزلي إذا استمرت هذه الضغوط.

وأضاف “غير أن الطرح العام الأولي القادم لشركة سبينيز قد يؤثر إيجابيا على معنويات السوق بشكل عام”.

وأعلنت سبينيز صاحبة امتياز سلسلة متاجر السوبر ماركت عن خطط لطرح عام أولي في بورصة دبي، وقالت اليوم الثلاثاء إنها تعتزم التوسع في السعودية هذا العام.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم صناعات قطر 1.2 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، لكنها ظلت قريبة من 90 دولارا للبرميل في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مدى تأثر الإمدادات من الشرق الأوسط في حالة تدهور الوضع الجيوسياسي بشكل أكبر.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مع انخفاض سهم طلعت مصطفى القابضة 2.6 بالمئة.