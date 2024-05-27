تراجع معظم بورصات الخليج

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج الاثنين وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في حين أنهى مؤشر دبي سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، يوم الجمعة المقبل سعيا لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وتراجع المؤشر القطري لليوم الرابع على التوالي بعد خسارة بلغت 0.7 بالمئة إلى 9332 نقطة، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر مع هبوط معظم الأسهم.

وخسر سهم بنك قطر الوطني 1.5 بالمئة وسهم الملاحة القطرية 1.9 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي للجلسة الثالثة على التوالي بعدما فقد 0.2 بالمئة من قيمته مع تراجع جميع القطاعات تقريبا. وخسر سهم بنك الرياض 2.7 بالمئة وسهم اتحاد اتصالات اثنين بالمئة.

وهبط مؤشر أبوظبي على نحو طفيف مع خسارة سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة واحدا بالمئة وسهم الجرافات البحرية الوطنية 1.7 بالمئة.

وتراجعت أسهم وحدات أدنوك الثلاث، أدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر وأدنوك للإمداد والخدمات، بنحو 1.1 بالمئة و1.5 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي.

وانتعش مؤشر دبي من خسائر استمرت لثلاث جلسات متتالية وأغلق على ارتفاع بنحو 0.4 بالمئة مدعوما بمكاسب في مؤشرات السلع الاستهلاكية والاتصالات والتمويل.

وربح سهم بنك دبي الإسلامي 3.1 بالمئة وسهم باركن 1.9 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بما يعادل 0.9 بالمئة مع ترقب الأسواق اجتماع أوبك+ في الثاني من يونيو حزيران.

وجرى تداول خام برنت عند 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش.

وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى 2.5 بالمئة وسهم سيدي كرير للبتروكيماويات 5.6 بالمئة.