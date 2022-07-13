الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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تراجع معظم بورصات الخليج

منذ ساعة واحدة
بورصة

بورصة

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تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو حزيران، والتي جاءت مرتفعة، سعيا لإشارات على حجم رفع الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

ونزل المؤشر الرئيسي بالسعودية 1.1 بالمئة، مقتربا من أدنى مستوياته في ستة أشهر مع تراجع سهم شركة أرامكو 3.4 بالمئة وسهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات بنحو عشرة بالمئة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين أن الدولار سيظل قويا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل مدعوما بتوقعات رفع أكبر للفائدة الأمريكية كما سيظل الطلب عليه كبيرا كملاذ آمن للقيمة بفعل المخاوف من ركود عالمي.

وكانت المخاوف من أن يؤدي رفع الفائدة إلى حالة من التباطؤ أو ربما الركود الاقتصادي هي الدافع الرئيس وراء تراجع أسعار الأسهم هذا العام وارتفاع الدولار.

ونزل المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية 2.9 بالمئة وسهم أرامكس 0.6 بالمئة.

وفي أبوظبي أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على انخفاض 0.8 بالمئة مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 0.7 بالمئة.

لكن سهم موانئ أبوظبي قفز 3.8 بالمئة بعد أن وقعت الشركة اتفاقا مع شركة حياة بايوتك لدعم التوسع العالمي للشركة الدولية.

وتراجع المؤشر القطري 1.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 5.7 بالمئة وسهم بنك قطر الوطني 2.6 بالمئة.

وظلت أسواق مصر والكويت مغلقة استكمالا لعطلة عيد الأضحى.

    المصدر :
  • رويترز

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