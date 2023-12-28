تراجع منسوب الإستعلاء العسكري في إسرائيل

إن إستراتيجية الإستعلاء العسكري في إسرائيل تراجعت كثيراً، والأسباب الرئيسية وراء ذلك هي معادلة الصراع بين الطرفين على مدى قرابة ٣ أشهر من القتال البري.

أولاً: ماذا حقق الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة؟ هذا سؤال كبير للغاية لأن منجزات إسرائيل تتراوح ما بين الحصول على صورة هوية {محمد الضيف} في منزل شقيقته كما تزعم إسرائيل، والعثور على حذاء يحيى السنوار بحسب صحف عبرية.

ثانياً: هجمات إسرائيل البرية لم تضعف كتائب عز الدين القسام، لأن قدرتها وقدرة سرايا القدس على إطلاق الصواريخ بإتجاه إسرائيل مستمرة، و هنا لابد من تحليل هذه النقطة المهمة.

ثالثاً: منظمة المعاقين داخل الجيش الإسرائيلي والتي تشرف على أكثر من ٥٠ ألف جندي إسرائيلي أصيب خلال المواجهات المسلحة السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عقود تقول: لا يوجد تشابه أبداً بين هذه الحرب من حيث الإصابات وبين أي حرب أخرى خاضها الجيش الإسرائيلي.

رابعاً: ما قاله دان حالوتس وهو رئيس أركان جيش إسرائيل السابق: تل أبيب خسرت الحرب، والنصر الوحيد هو السعي لإسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الآن وليس غداً.

خامساً: الإخفاق الإستخباراتي الكبير داخل إسرائيل، والعاجز عن تقدير قوة حماس، وهذا بحد ذاته لا يتناول ما قبل السابع من أكتوبر، بقدر كونه ممتد ليشمل ما بعد عملية طوفان الأقصى.

سادساً: انتقال إسرائيل من مرحلة نقد الذات إلى مرحلة فقدان الثقة بالذات، وتوجد سردية الآن تتشكل داخل إسرائيل، و توصي بالنزول عن شجرة الإستعلاء العسكري، والذهاب إلى هدنة يقترحها الوسطاء، ومن ثم عودة الأوضاع إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل.

أخيراً.. كل ما زاد أمد العدوان الإسرائيلي على مدنيي قطاع غزة، زادت الكلفة كذلك داخل إسرائيل على مختلف الصعد، من خلال الوضع العسكري والإقتصادي وحتى السياسي.