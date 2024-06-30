تراجع نشاط المصانع والخدمات في الصين للشهر الثاني

أظهر مسح رسمي اليوم الأحد أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين تراجع للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران فيما انخفض نشاط قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.

ويبرز ذلك أهمية المطالبة بمزيد من إجراءات التحفيز لثاني أكبر اقتصاد في العالم بينما يواجه صعوبات للعودة إلى مسار النمو.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء عند 49.5 في يونيو حزيران دون تغيير عن مايو أيار، وهو أقل من المستوي 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش ومتوافقا مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.

وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في (إيكونوميست إنتليجنس يونيت) “النشاط الصناعي الفعلي يجب أن يكون أقوى مما تظهره البيانات، ونلاحظ أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لا يعكس بالكامل مدى القوة التي يشهدها حاليا قطاع التصدير، الذي يُعد المحرك الاقتصادي الرئيسي هذا العام”.

وأضاف أن الطلب الخارجي والمحلي على المنتجات الصناعية الصينية لا يزال ضعيفا نسبيا، مما سيمنع انتعاش أسعار المنتجين في الصين.

وأظهر المسح أيضا أنه بينما كان المؤشر الفرعي للإنتاج أعلى من 50 في يونيو حزيران، فقد جاءت المؤشرات الأخرى للطلبيات الجديدة ومخزونات المواد الخام والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين وطلبيات التصدير الجديدة دون هذه القراءة.

وتجاوزت صادرات الصين التوقعات في مايو أيار لكن محللين قالوا إن التقييم النهائي لا يزال قيد الدراسة بشأن استدامة الصادرات في المستقبل في ظل التوتر التجاري المتزايد بين بكين والاقتصادات الغربية. وفي الوقت نفسه، لا تزال أزمة العقارات التي طال أمدها تؤثر على الطلب المحلي.

ومع قلق المستهلكين وانتهاء عطلة عيد العمال، انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والبناء من 51.1 إلى 50.5 في مايو أيار، وهو الأدنى منذ ديسمبر كانون الأول.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.2، وهو أدنى مستوى له في خمسة أشهر فيما تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء إلى 52.3، وهي أضعف قراءة منذ يوليو حزيران من العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء أن نمو الصناعات الجديدة يدعم التنمية الاقتصادية الصحية في البلاد.

وأضاف “منذ بداية هذا العام، يحافظ الاقتصاد الصيني على اتجاه تصاعدي… ومن المتوقع أن يستمر في التحسن بشكل مطرد خلال الربع الثاني”.