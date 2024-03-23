تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة بالربع الأخير من 2023

انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة خلال الربع الأخير من العام 2023.

واستورد الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة بقيمة 111.3 مليار يورو (120.9 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2023، بلغ مجموعها 187.9 مليون طن، بانخفاض 34.2 بالمئة في القيمة، و11.7 بالمئة في صافي الكتلة، حسبما قال مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، الجمعة.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله، انخفضت قيمة منتجات الطاقة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام 2022، في حين انخفض الحجم بنسبة 9.4 بالمئة.

وعزا يوروستات انخفاض قيمة الواردات إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير.

وفي عام 2023، انخفضت قيمة الغاز الطبيعي المستورد بنسبة 52.2 بالمئة مقارنة بعام 2022، بينما انخفض الحجم بنسبة 16.1 بالمئة.

ولفت المكتب إلى آثار خطة التخفيض التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها التزمت الدول الأعضاء بخفض استهلاكها للغاز بنسبة 15 بالمئة على الأقل.

واستمرت هذه الخطة في البداية الفترة من 1 أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023، وتم تمديدها حتى 31 مارس 2024.

من ناحية أخرى، أدى انخفاض أسعار الزيوت البترولية إلى انخفاض قيمة استيراد هذه المنتجات بنسبة 17.2 بالمئة في عام 2023 وانخفاض حجمها بنسبة 2.8 بالمئة.

وتعتبر النرويج والولايات المتحدة الموردان الرئيسيان للاتحاد الأوروبي لمنتجات الطاقة، إذ أن أكثر من نصف الغاز الطبيعي “الغازي” المستورد في الربع الرابع من عام 2023 جاء من النرويج، بنسبة بلغت 53.4 بالمئة، بينما زودت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف الغاز الطبيعي “المسال” المستورد 49.4 بالمئة.