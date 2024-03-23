السبت 13 رمضان 1445 ﻫ - 23 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة بالربع الأخير من 2023

منذ ساعة واحدة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة خلال الربع الأخير من العام 2023.

واستورد الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة بقيمة 111.3 مليار يورو (120.9 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2023، بلغ مجموعها 187.9 مليون طن، بانخفاض 34.2 بالمئة في القيمة، و11.7 بالمئة في صافي الكتلة، حسبما قال مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، الجمعة.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله، انخفضت قيمة منتجات الطاقة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام 2022، في حين انخفض الحجم بنسبة 9.4 بالمئة.

وعزا يوروستات انخفاض قيمة الواردات إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير.

وفي عام 2023، انخفضت قيمة الغاز الطبيعي المستورد بنسبة 52.2 بالمئة مقارنة بعام 2022، بينما انخفض الحجم بنسبة 16.1 بالمئة.

ولفت المكتب إلى آثار خطة التخفيض التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها التزمت الدول الأعضاء بخفض استهلاكها للغاز بنسبة 15 بالمئة على الأقل.

واستمرت هذه الخطة في البداية الفترة من 1 أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023، وتم تمديدها حتى 31 مارس 2024.

من ناحية أخرى، أدى انخفاض أسعار الزيوت البترولية إلى انخفاض قيمة استيراد هذه المنتجات بنسبة 17.2 بالمئة في عام 2023 وانخفاض حجمها بنسبة 2.8 بالمئة.

وتعتبر النرويج والولايات المتحدة الموردان الرئيسيان للاتحاد الأوروبي لمنتجات الطاقة، إذ أن أكثر من نصف الغاز الطبيعي “الغازي” المستورد في الربع الرابع من عام 2023 جاء من النرويج، بنسبة بلغت 53.4 بالمئة، بينما زودت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف الغاز الطبيعي “المسال” المستورد 49.4 بالمئة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
استفزاز للمسلمين.. محكمة هندية تحظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش
الكونغرس الأمريكي
"ابتعدت عن مهمتها الأساسية".. مشرعون أميركيون يهاجمون وكالة الطاقة
مقاتلو تنظيم الدولة الين نفذوا هجوم موسكو
تنظيم الدولة الإسلامية ينشر صورة منفذي إطلاق الرصاص في موسكو

الأكثر قراءة

شهداء عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق مقاتلين من كتيبة جنين (مواقع التواصل)
كتيبة جنين تكشف العميل المتسبب في اغتيال أفرادها.. كيف تمكنت من معرفته؟
غارة إسرائيلية على سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني في كفرا جنوب لبنان
صيف "ملتهب" مقبل على المنطقة.. فهل ينجو لبنان؟
السيارة المدمرة والتي كان يستقلها القيادي في حماس هادي مصطفى
عملية اغتيال القيادي في حماس هادي مصطفى على طريق صور.. تفاصيل جديدة وخطيرة!