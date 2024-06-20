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تراجع واردات الصين من زيت الوقود خلال مايو

منذ 6 دقائق
علم الصين

علم الصين

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أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين الخميس أن واردات الصين من زيت الوقود تراجعت في مايو\أيار متخلية عن أعلى مستوى منذ أعوام والذي سجلته في أبريل نيسان.

ووفقا للبيانات فإن الواردات في مايو\أيار تراجعت إلى 2.15 مليون طن، بما يعادل 441180 برميلا في اليوم، بانخفاض 27 بالمئة على أساس شهري و19 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت مصادر تجارية إن الطلب تراجع بعد ارتفاع الأسعار تماشيا مع تزايد فروق أسعار زيت الوقود عالي الكبريت في آسيا.

وبلغت واردات الصين من زيت الوقود في أبريل\نيسان أعلى مستوى منذ 2020 على الأقل، إذ جلب التجار المزيد من الشحنات من فنزويلا وإيران وزادت بعض مصافي التكرير مشترياتها لتعزيز المخزونات قبل أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر.

وفي الوقت نفسه بلغت أحجام تصدير زيت الوقود لأغراض إعادة تزويد السفن بالوقود 1.66 مليون طن في مايو\أيار، بزيادة واحد بالمئة عن أبريل\نيسان ولكن بانخفاض عشرة بالمئة عن مايو\أيار من العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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