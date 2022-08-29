الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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تراجع وول ستريت عند الفتح وسط مخاوف متعلقة بأسعار الفائدة

منذ 6 ثواني
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في بداية المعاملات، الاثنين، متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا مع شعور المستثمرين بالقلق من خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركز الأمريكي) لمواصلة رفع أسعار الفائدة في معركته لكبح التضخم حتى وإن كان على حساب التباطؤ الاقتصادي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 95.40 نقطة، أي 0.30 بالمئة، عند الفتح إلى 32188.00 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.08 نقطة، أي 0.57 بالمئة، إلى 4034.58 نقطة، بينما نزل المؤشر ناسداك المجمع 120.66 نقطة، أي 0.99 بالمئة، إلى 12021.05 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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