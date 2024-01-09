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تراجع وول ستريت مع ضغط عوائد أذون الخزانة على الأسهم الكبرى

منذ 18 ثانية
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت الثلاثاء متراجعة، إذ واجهت أسهم الشركات الكبرى ضغوطا من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انحسار توقعات بداية قريبة لخفض أسعار الفائدة قبيل تقارير هامة بشأن التضخم مقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وفي جانب البيانات، أظهرت بيانات حكومية الثلاثاء، تقلص العجز التجاري الأميركي على غير المتوقع في نوفمبر مع تراجع الواردات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن العجز التجاري انكمش اثنين بالمئة إلى 63.2 مليار دولار.

وكانت نسبة أرقام التجارة محايدة في معدل نمو للاقتصاد بلغ 4.9 بالمئة في الربع الثالث.

وتبلغ تقديرات النمو للربع الرابع حاليا 2.5 بالمئة على أساس سنوي.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة ملخصا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع من أكتوبر إلى ديسمبر في وقت لاحق من هذا الشهر.

تحركات الأسواق

تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 27.25 نقطة بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 4,737.28 نقطة بحلول الساعة 15:05 بتوقيت غرينتش، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 107.39 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 14,735.27 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 300.56 نقطة أو 0.80 بالمئة إلى 37,382.45 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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