الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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تراس تتعهد بخفض أسعار الطاقة إذا أصبحت رئيسة للوزراء

منذ 47 دقيقة
وزيرة خارجية بريطانيا "ليز تراس"

وزيرة خارجية بريطانيا "ليز تراس"

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قالت ليز تراس المرشحة لقيادة حزب المحافظين البريطاني، الأربعاء، إنها ستعمل مع شركات الطاقة لخفض الأسعار إذا أصبحت رئيسة للوزراء، بينما تواجه ضغوطا متنامية لتقديم مزيد من الدعم للأسر التي تجد صعوبة في دفع فواتير الطاقة المتزايدة.

وتقول تراس، التي تتصدر السباق على خلافة بوريس جونسون، إنها تحبذ تخفيضات ضريبية على تقديم دعم مباشر لمساعدة الأسر التي تعاني من عبء تكلفة المعيشة. ويقول منافسها، ريشي سوناك، إن هذا لن يساعد أولئك الأكثر احتياجا.

وقالت تراس، التي تشغل حاليا منصب وزير الخارجية، “من المهم أن نعمل مع شركات الطاقة لخفض الأسعار… سأتعامل مع المعروض. سأسعى للمساعدة في دفع الأسعار للانخفاض.”

ليز تستدعي السفير الصيني

واستدعت تراس، الأربعاء، سفير الصين لدى بريطانيا، تشنغ تسيغوانغ، لشرح تصرفات الصين تجاه تايوان.

وأضافت تراس في بيان “أصدرت تعليمات للمسؤولين باستدعاء السفير الصيني لشرح تصرفات بلاده. لقد رأينا سلوكاً عدوانياً وخطاباً متزايداً من بكين في الأشهر الأخيرة، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل الصين تدريباتها حول تايوان، حيث هددت بكين اليوم باستخدام القوة إن فشل الحل السلمي مع تايبيه، ووعدت بمستوى عال من الحكم الذاتي إن توحدت مع الصين.

ووعدت الصين، الأربعاء، بألا تترك “أي هامش مناورة” لمؤيدي استقلال تايوان، مؤكدة أن “استخدام القوة” لاستعادة الجزيرة ما زال مطروحا “كملاذ أخير”.

    المصدر :
  • رويترز

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