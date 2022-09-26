الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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تراس تشكر ولي العهد السعودي لدوره بتحرير أسرى بريطانيين

منذ 41 دقيقة
ليز تراس

ليز تراس

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أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الاثنين، عن شكرها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدوره في الإفراج عن 5 بريطانيين ضمن صفقة كبرى لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

اتصال من ليز تراس

وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن “ولي العهد السعودي تلقى، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفياً من رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.

وأعرب ولي العهد السعودي خلال الاتصال عن التعزية لرئيسة الوزراء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، كما هنأ باعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش في المملكة المتحدة.

كما قدم التهنئة بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء متمنيا لها التوفيق في مهام عملها، والتطلع للعمل معا لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

وساطة ولي العهد

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية أنها وجهت الشكر لولي العهد السعودي على “دوره الشخصي” في تأمين الإفراج
عن خمسة بريطانيين.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني.

وكانت روسيا قد أفرجت عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا، بفضل وساطة الأمير محمد بن سلمان.

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