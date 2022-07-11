تراس تعد بالانتصار على روسيا إذا أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا

يواصل المسؤولون البريطانيون ترشيح أنفسهم لخلافة “بوريس جونسون” في منصب رئاسة الوزراء، بعد تقديم استقالته الأسبوع الماضي.

وبعد إعلانها الترشح، أكّدت وزيرة الخارجية البريطانية “ليزا تراس” أنها ستسعى “للانتصار على روسيا” إذا أصبحت رئيسة للوزراء.

وأضافت في مقال نشرته صحيفة “التلغراف”، الاثنين، أن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية داخلية وعدوانًا روسيا وتعنتًا من الصين.

كما وعدت الوزيرة البريطانية بأنها “ستبدأ العمل على الفور” من أجل ضمان هزيمة روسيا في أوكرانيا، واستعادة عافية الاقتصاد البريطاني.

وقالت إنها ستقوم بتخفيض ضريبة الشركات من “اليوم الأول” من ولايتها كرئيسة للوزراء، وستعمل على تقليص الإنفاق الحكومي.

ويعتبر المنافس الرئيسي لتراس، وزير المالية “ريشي سوناك”، ومن المتوقع الإعلان عن زعيم حزب المحافظين الجديد في 5 أيلول.

وكان 10 نواب بريطانيين محافظين قد أطلقوا حملتهم، مع حرص العديد منهم على التمايز عن وزير المالية السابق “ريشي سوناك” في القضايا الضريبية.

وكانت وزيرة الدولة للتجارة الدولية “بيني موردونت” (49 عاماً) آخر من أعلن ترشّحه الأحد، وموردونت جندية احتياط سابقة في البحرية، وكانت أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في بريطانيا العام 2019.

وتظهر رغبة معلنة لدى المرشّحين في الخروج من سلسلة الفضائح التي شابت ولاية جونسون، حتى بات لم يعد لديه خيار سوى الاستقالة، بعد سيل من إعلانات الانسحاب في حكومته.