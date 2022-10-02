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تراس: كان يتعيّن تهيئة الأجواء للخطة الاقتصادية بشكل أفضل

منذ دقيقتين
ليز تراس

ليز تراس

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سعت رئيسة الوزراء البريطانية “ليز تراس” إلى طمأنة حزبها والبريطانيين عموما، وأقرت بأنه كان يتعين عليها بذل المزيد من الجهد “لتهيئة الأجواء” بشكل أفضل لخطتها للنمو الاقتصادي من أجل تقليل رد فعل السوق، بعدما أدت الخطة إلى تراجع الجنيه الإسترليني لمستويات قياسية وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي.

وفي اليوم الأول للمؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، عملت تراس، التي لم يمض شهر على توليها المنصب، على تهدئة الناس وطمأنتهم بأنها ستظل تولي اهتمامًا لهم خلال فصل الشتاء الصعب وما بعده.

غير أنها أبدت تمسكًا بخطتها “للنمو” التي ينتقدها المستثمرون والاقتصاديون، لأنها خصصت المليارات لإنفاق إضافي دون أن تقدم تفاصيل تُذكر بشأن كيفية سدادها في الأجل القصير.

وقالت تراس لبرنامج (الأحد مع لورا كونسبرج) بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “أتفهم مخاوفهم بشأن ما حدث هذا الأسبوع”.

وأضافت: “أدعم الحزمة التي أعلناها، وأعلنّاها بسرعة لأنه كان يتعين علينا التحرك، لكنني أقر بأنه كان ينبغي علينا تهيئة الأجواء بشكل أفضل”.

    المصدر :
  • رويترز

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