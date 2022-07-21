الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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تراس لا تدعم التدخل المباشر للقوات البريطانية في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
ليز تراس

ليز تراس

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الخميس إنها لا تدعم التدخل المباشر للقوات البريطانية في أوكرانيا.

وتراس مرشحة قوية لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كانت ستدعم إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا إذا أصبحت رئيسة للوزراء، قالت تراس “نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا. لقد قدنا التحالف الدولي بشأن إرسال أسلحة (لأوكرانيا)، ونفرض العقوبات، لكنني لا أؤيد التدخل المباشر للقوات البريطانية”.

خلافة جونسون

أصبح السباق على رئاسة الوزراء في بريطانيا الأربعاء، محصورا بين وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس، لتبدأ المرحلة الأخيرة من المنافسة لاختيار من يحل محل رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

تقدم سوناك في جميع جولات التصويت بين النواب المحافظين، لكن تراس تكتسب، فيما يبدو، ميزة حتى الآن بين نحو 200 ألف عضو في الحزب الحاكم هم من سيختارون الفائز في نهاية المطاف.

وتضع المرحلة الأخيرة من السباق والتي تستمر لأسابيع سوناك، المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس والذي رفع الأعباء الضريبية إلى أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي، ضد تراس، التي أيدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعهدت بخفض الضرائب واللوائح التنظيمية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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