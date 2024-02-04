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ترامب: أريد أن يكون أداء الصين عظيما فأنا أحب رئيسها كثيرا!

منذ 38 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب (رويترز)

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الصين مجددا حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف في مقابلة بُثت اليوم الأحد على قناة (فوكس نيوز) “علينا أن نفعل ذلك… أعني، انظروا، سوق الأوراق المالية كادت أن تنهار عندما أُعلن عن فوزي في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا بعدد قياسي من الأصوات”.

وتابع “عندما فزت في نيوهامبشير بعد ذلك، انخفضت سوق الأسهم بجنون”، في إشارة إلى سباق الترشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الولايتين الشهر الماضي.

وردا على سؤال عن تقرير أشار إلى أن ترامب يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على البضائع الصينية حال انتخابه، قال الرئيس السابق “لا، أود أن أقول ربما ستكون (الرسوم) أكثر من ذلك”.

وترامب هو المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني والتي سيخوض غمارها أيضا الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

وفرض ترامب رسوما جمركية على بضائع صينية قيمتها مئات المليارات من الدولارات في عامي 2018 و2019 في خضم حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأبقت إدارة بايدن على الرسوم الجمركية وأضافت قيودا جديدة تحظر تصدير أشباه الموصلات المتقدمة والمعدات اللازمة لتصنيعها بسبب مخاوف أمنية.

ويجري الممثل التجاري الأمريكي مراجعة للرسوم الجمركية.

ورفض ترامب فكرة أنه سيخوض حربا تجارية أخرى مع الصين.

وقال في المقابلة التي سُجلت الأسبوع الماضي “إنها ليست حربا تجارية. لقد قمت بعمل رائع مع الصين في كل شيء”.

وتابع “أريد أن يكون أداء الصين عظيما، أريد ذلك. وأنا أحب الرئيس شي كثيرا. لقد كان صديقا جيدا لي خلال فترة ولايتي”.

    المصدر :
  • رويترز

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