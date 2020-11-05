ترامب: أوقفوا العد!

يتواصل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تشهد أكبر منافسة في اقتراع رئاسي بتاريخ البلاد، وفي وقت توكد حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمها بالولايات الحاسمة، اشتكى المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب من اختفاء الأصوات المؤيدة له.

وطلب ترامب، الخميس، وقف “عد” الأصوات في الولايات التي تواصل فرز أصوات الناخبين فيها، بعد نحو يومين من الاقتراع في الانتخابات.

وكتب، ترامب على تويتر: “أوقفوا العد”.

وحصلت حملة الرئيس الأميركي على 214 صوتا في المجمع الانتخابي، فيما فاز منافسه، جو بايدن، بـ253 صوتا، بعد إعلان النتائج في العديد من الولايات، حتى الآن.

وهناك ولايات لا تزال مستمرة في فرز الأصوات مع توالي وصول الأصوات الغيابية، وهي القضية التي كانت مثار جدل قبل وبعد يوم الاقتراع.

وطالبت حملة ترامب بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، ورفعت دعوى قضائية في ولاية ميشيغان لمنع فرز الأصوات.

وحذر الرئيس الأميركي مرارا من التصويت في الانتخابات عبر البريد قائلا إنه يفتح المجال أمام “التزوير” و”تأخر إعلان النتائج”.