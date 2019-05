ترامب: إذا فعلت إيران أي شيء فإنها ستكون قد إرتكبت خطأ فادح وستواجه قوة هائلة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الإثنين، إن إيران ستواجه “بقوة كبيرة” إذا حاولت فعل أي شيء ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، مضيفا أن طهران معادية للغاية لواشنطن.

وأخبر ترامب الصحفيين في أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور حدث في ولاية بنسلفانيا، أنه لا يزال على استعداد لإجراء محادثات مع إيران “عندما يكونون مستعدين”، وفقا لرويترز.

وتعد دعوة ترامب لإيران للتفاوض الثانية خلال يوم واحد، حيث حث في مقابلة واسعة النطاق، مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، الإيرانيين على المجيء إلى طاولة المفاوضات خلال المقابلة، ولكنه قال في الوقت نفسه، إن “الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران عرض مرعب”.

قال ترامب أيضا، “لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية”.

وحول مسألة الحرب مع إيران قال ترامب: “لا أريد القتال. لكن لديك مواقف مثل إيران، لا يمكنك السماح لهم بامتلاك أسلحة نووية، لا يمكنك ترك ذلك يحدث”.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يريد تجنب تكاليف الحرب الباهظة، قائلا، “مع كل ما يجري، وأنا كما تعلمون لست شخصا يريد الدخول في الحرب، لأن الحرب تؤذي الاقتصادات، الحرب تقتل الناس، والأكثر من ذلك بكثير”.

وتدور حرب كلامية بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، على خلفية التصعيد الأخير بين البلدين، في منطقة الخليج.

وكتب ترامب على “تويتر” يوم الإثنين، “بعض وسائل الإعلام تنشر أخبارا كاذبة عما يدور بيننا وبين إيران”، مضيفا: “من دون أدنى معرفة، يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التفاوض مع إيران”.

….Iran will call us if and when they are ever ready. In the meantime, their economy continues to collapse – very sad for the Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2019