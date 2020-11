ترامب: الفوز سهل لكن الخسارة يصعب تجرعها!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الفوز بالانتخابات الرئاسية “أمر هين”، على عكس الخسارة التي يصعب تجرعها.

وفي جوابه عن أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان قد أعدّ خطابا خاصا بالفوز بالانتخابات أو خسارتها، قال ترامب: “أنا لم أفكر في خطاب فوز أو تقبل للهزيمة بعد”، مضيفا “آمل في أنني سألقي أحدهما فقط”، في إشارة إلى خطاب الفوز بالانتخابات.

“Winning is easy, but losing is never easy – not for me, it's not” — Donald Trump visits his campaign headquarters in Virginia, where he tells staffers he isn’t thinking about an acceptance speech or concession speech. https://t.co/R13uDQcVLI #Election2020 #ElectionDay pic.twitter.com/6rj8R5kvlQ

