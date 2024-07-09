ترامب: بايدن لن ينسحب من السباق للبيت الأبيض

قال دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية إنه يتوقع أن يبقى الرئيس جو بايدن في السباق للبيت الأبيض على الرغم من الدعوات المتزايدة داخل الحزب الديمقراطي له بالانسحاب لصالح مرشح أصغر سنا.

وأضاف ترامب (78 عاما) أمس الاثنين 8\7\2024 للمذيع شون هانيتي في مكالمة هاتفية بثتها شبكة فوكس نيوز‭ ‬أن بايدن (81 عاما) سيرفض الانسحاب من السباق بسبب غروره‭.‬

وشدد بايدن مرارا أنه مستمر في السباق.

وقال الرئيس السابق ترامب عن منافسه “إنه مغرور ولا يريد الاستقالة. لا يريد أن يفعل ذلك. يبدو لي أن هذا ما يريده”.

وأطاح بايدن بترامب في انتخابات 2020 ومنعه من البقاء في السلطة لولاية ثانية.

هذا وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتلقى العلاج من مرض الشلل الرعاش، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن طبيبا متخصصا في هذا المرض زار البيت الأبيض ثماني مرات العام المنصرم.

وتزايدت المخاوف من احتمال معاناة الرئيس من مرض لم يُكشف عنه منذ تعثر بايدن في مناظرته مع الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو\حزيران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن سجلات زوار البيت الأبيض تظهر أن الدكتور كيفن كانارد، طبيب الأعصاب المتخصص في اضطرابات الحركة والذي نشر في الآونة الأخيرة بحثا عن مرض الشلل الرعاش، زار البيت الأبيض ثماني مرات منذ الصيف الماضي وحتى ربيع هذا العام.

ورفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي تأكيد زيارة كانارد، قائلة إنها تريد احترام خصوصية جميع المشاركين لأسباب أمنية.

وقالت إن بايدن خضع لفحص طبيب أعصاب ثلاث مرات ضمن فحوصه البدنية السنوية.

وأكدت أن بايدن لا يعالج من الشلل الرعاش.