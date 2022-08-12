الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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ترامب بعد تفتيش منزله عير المسبوق.. "نتعاون بشكل كامل"

منذ 11 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس إن محاميه وممثليه “يتعاونون تعاونا كاملا” بعد أن ذكر وزير العدل ميريك جارلاند أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) فتش منزله في فلوريدا قبل ثلاثة أيام.

وأكد جارلاند أن عملاء اتحاديين فتشوا عقار ترامب في فلوريدا للتحقيق فيما إذا كان قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.

وقال جارلاند إنه وافق شخصيا على قرار تفتيش منزل ترامب.

وأضاف أن وزارة العدل طلبت من المحكمة الكشف عن مذكرة تفتيش قُدمت في إطار التحقيق بسبب “المصلحة العامة الجوهرية”، بعد أن أعلن ترامب نفسه عن التفتيش في بيان مساء الاثنين.

ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع “مار إيه لاجو” في بالم بيتش تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.

    المصدر :
  • رويترز

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