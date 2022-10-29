السبت 4 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 29 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: تويتر الآن في أيادٍ أمينة

منذ 31 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

عبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن سروره بأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن “في أيادٍ أمينة” بعدما استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وقال ترمب عبر شبكة “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي التابعة له، “أنا سعيد جدًّا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل”.

لكن الرئيس الجمهوري السابق لم يذكر ما إذا كان ينوي أن يستخدم مجددًا المنصّة التي كانت قد حظرت حسابه بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني العام الماضي 2021.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز “لا أعتقد أن تويتر يمكن أن تنجح من دوني” في حين ألمح ماسك في مايو/أيار إلى عودة ترمب إلى تويتر، الأمر الذي قد يثير ردودًا كثيرة.

وقبل حظر حسابه، كان الرئيس الأمريكي السابق يتوجه عبر تويتر، مباشرةً إلى متابعيه الذين كان يبلغ عددهم 88 مليونًا وكان يثير بشكل منتظم جدالات حامية.

واعتبر ترمب مع ذلك أن شبكته (تروث سوشال) تعمل بشكل “أفضل من منصّة تويتر التي ينبغي أن تعمل جاهدةً للتخلّص من كلّ الحسابات المزيّفة والروبوتات التي أضرّت بها كثيرًا” بحسب قوله.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنه “يحب إيلون كثيرا”، لكنه سيستمر في استخدام منصته الخاصة.

واستحوذ الملياردير إيلون ماسك على منصة التغريدات القصيرة يوم الخميس وأصبح المالك الجديد لشركة تويتر.

    المزيد من أخبار العالم

    تشييع شهيد بالضفة- أرشيفية
    2022.. العام "الأكثر دموية" للفلسطينيين في الضفة الغربية
    محطة زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تعلن إحباط محاولة إنزال أوكرانية في محيط زابوريجيا
    إيفانكا ترامب
    إيفانكا ترامب تتسلم جائزة رسمية نيابة عن والدتها الراحلة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    منشقون عن التيار يشكلون جبهة ضد باسيل.. ومفاجأة في الأسماء!
    ثنائي يؤديان أغنية من اول دقيقة
    بالفيديو: عروسان يؤديان أغنية "من أول دقيقة" بإحساس رائع!
    حسن نصر الله
    إنتفاضة إيران
    "سنقتلك يا نصرالله".. هتافات غاضبة من نوع آخر شمالي إيران