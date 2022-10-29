ترامب: تويتر الآن في أيادٍ أمينة

عبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن سروره بأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن “في أيادٍ أمينة” بعدما استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وقال ترمب عبر شبكة “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي التابعة له، “أنا سعيد جدًّا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل”.

لكن الرئيس الجمهوري السابق لم يذكر ما إذا كان ينوي أن يستخدم مجددًا المنصّة التي كانت قد حظرت حسابه بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني العام الماضي 2021.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز “لا أعتقد أن تويتر يمكن أن تنجح من دوني” في حين ألمح ماسك في مايو/أيار إلى عودة ترمب إلى تويتر، الأمر الذي قد يثير ردودًا كثيرة.

وقبل حظر حسابه، كان الرئيس الأمريكي السابق يتوجه عبر تويتر، مباشرةً إلى متابعيه الذين كان يبلغ عددهم 88 مليونًا وكان يثير بشكل منتظم جدالات حامية.

واعتبر ترمب مع ذلك أن شبكته (تروث سوشال) تعمل بشكل “أفضل من منصّة تويتر التي ينبغي أن تعمل جاهدةً للتخلّص من كلّ الحسابات المزيّفة والروبوتات التي أضرّت بها كثيرًا” بحسب قوله.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنه “يحب إيلون كثيرا”، لكنه سيستمر في استخدام منصته الخاصة.

واستحوذ الملياردير إيلون ماسك على منصة التغريدات القصيرة يوم الخميس وأصبح المالك الجديد لشركة تويتر.