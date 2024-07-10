ترامب: حكومة بايدن تكذب بشأن حالته الصحية

ترامب في أول مناظرة رئاسية لعام 2024 في أتلانتا - رويترز

لايزال الخلاف قائم بعد المناظرة الأخيرة للرئيس الأميركي جو بايدن، وبعدما أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يتلقى العلاج من مرض الشلل الرعاش “الباركنسون”، أكد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، أن حكومة بايدن تكذب بشأن حالته الصحية.

وقال في كلمة الثلاثاء 9\7\2024 في فلوريدا جنوب شرق البلاد في أول ظهور علني له منذ بدأ الكلام عن انسحاب بايدن “يكذبون على العالم بشأن حالة بايدن الصحية”.

كما تابع في خطاب استمر 75 دقيقة ركز بغالبيته على منافسه البالغ 81 عاما “كما تعرفون، إنهم جميعا مشاركون في المؤامرة المشؤومة لخداع الرأي العام الأميركي حول القدرات المعرفية للرجل الذي يشغل المكتب البيضوي”.

ومضى يقول إن بايدن “فاسد وغير كفء ويعاني من اضطرابات إدراكية”.

وتحدى الرئيس الجمهوري السابق (2017-2021) منافسه الديمقراطي للمشاركة في مناظرة أخرى من دون مشرف على النقاش، ودعاه إلى خوض مباراة غولف.

إلى ذلك، قال ترامب “الطريقة التي يريدون إخراج بايدن بها من سباق الرئاسة مؤسفة”، مضيفاً “لا أشعر بالأسف تجاه الطريقة التي يُعامل بها بايدن”.

وحمل ترامب بقوة، الثلاثاء، على منافسه الديمقراطي الذي يجهد لمحو أدائه المتعثر خلال المناظرة التي جمعتهما نهاية حزيران/يونيو.

وتزايدت المخاوف من احتمال معاناة الرئيس من مرض لم يُكشف عنه منذ تعثر بايدن في مناظرته مع الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو.

يشار إلى أنه بعد 10 أيام من مناظرة بايدن الفاشلة في مواجهة ترامب، لم يتمكّن الرئيس الأميركي بعد من إقناع معسكره بأنها كانت مجرد “أمسية سيئة”.

وفي حين تتواصل الضغوط لسحب ترشّحه للرئاسة، فإن الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً لا يظهر أي نية للاستسلام، بل يعمل بأقصى جهده في حملته الانتخابية.

وخطّط بايدن الذي لم يشاهد بهذا النشاط منذ إعلان ترشحه لولاية ثانية في أبريل 2023، للقيام برحلات إلى ميشيغان في 12 يوليو، ثم إلى تكساس ونيفادا خلال الأسبوع المقبل.

كذلك، يستضيف الرئيس اجتماعاً لحلف شمال الأطلسي في واشنطن من الثلاثاء إلى الخميس في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو.