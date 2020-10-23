ترامب: دائرة السلام تتوسع… دول تريد الانضمام لاتفاق سلام مع إسرائيل

بعد إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن دولا تريد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وقال دونالد ترامب: ”دائرة السلام الآخذة في التوسع.. خمس دول أخرى على الأقل تريد الانضمام لاتفاق سلام مع إسرائيل.. نتوقع انضمام دول كثيرة لاتفاقيات السلام خلال أسابيع أو أشهر“.

وفي وقت سابق اليوم، أُعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل بعد محادثات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان مشترك بعد المباحثات، أن زعماء الولايات المتحدة الأمريكية، والسودان، وإسرائيل، ”ناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة“.

وأضاف البيان: ”اتفق زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة، وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة، أمريكا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية، والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان“.